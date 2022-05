Sun Festival 2022 – Trill Pem, Jacuś i Włodi dołączają do największego festiwalu hip-hopowego w Polsce

TRILL PEM

Czas na Limbo! W Kołobrzegu nie może zabraknąc Trill Pem, który doskonale wie, co znaczy nadmorski styl i finezja. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie już kilka albumów, z których każdy wypełniony jest utworami tworzącymi idealną, wakacyjną playlistę. To co będzie FRESH no i DOPE? Wiadomo!