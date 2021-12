Sylwester pozytywnych emocji w teatrze Garnizon Sztuki

Spektakl POZYTYWNI to najlepszy pomysł na powitanie Nowego Roku! POZYTYWNI to szalona opowieść o tolerancji, akceptacji i poszukiwaniu szczęścia w gwiazdorskiej obsadzie. Na sylwestrową tragikomiczną sesję terapeutyczną zapraszają: Grażyna Wolszczak, Agata Wątróbska, Janusz Chabior, Łukasz Simlat. POZYTYWNI to kultowy już i uwielbiany przez widzów spektakl, który zagramy dwa razy na naszej scenie 31 grudnia, w Nowy Rok.