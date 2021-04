Sylwia Chutnik uważa, że celebrytów-foliarzy należy karać

"Po co zamieszczać spiskowe teorie niepoparte niczym (bo pogląd nie jest wiedzą, tak jak filmik z YT nie jest źródłem mądrości)? Osoby pracujące w przychodniach mówią, że ciągle muszą wylewać dawki szczepionek - ludzie się boją i nie przychodzą na umówione wizyty. Rozumiem strach, ale od tego mamy naukowców i naukowczynie, aby go minimalizować. Szczepienie się to nasz obowiązek - nie tylko wobec siebie i najbliższych, ale wobec całej populacji. Jeśli nie wiesz, jak działa szczepionka, co to jest wirus: poczytaj o tym w naukowych publikacjach, a nie w kolejnym artykule-straszaku" - grzmi Chutnik na Facebooku.