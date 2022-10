Teatr i Jazz w Chmurach - czyli teatr i muzyka na najwyżej położonej scenie w Polsce

Do tej pory na deskach Teatru w Chmurach wystąpiły ikony polskiej sceny teatralnej i kinowej - Katarzyna Figura, Krystyna Janda, Andrzej i Mikołaj Grabowscy, Jan Peszek oraz Tomasz Karolak. Bilety na poprzednie wydarzenia wyprzedały się do ostatnich sztuk, co jeszcze bardziej podkreśla fenomen tego cyklu. Niewielka widownia, bliski kontakt z artystą, doskonała akustyka i najpiękniejsze widoki całe Trójmiasto - to przepis na spotkania z kulturą, które zachwycą i zapadną w pamięci na długie lata.