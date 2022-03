Theo Lawrence gościem specjalnym na koncercie Roberta Planta i Alison Krauss

Theo Lawrence to młody niezależny francusko-kanadyjski autor tekstów, muzyk i piosenkarz z Bordeaux we Francji. Jego twórczość jest zakorzeniona w utworach muzyki country z lat 50. i 60. z elementami Soulu, Popu i Rock'n'Rolla z tej samej epoki. Usłyszeć można mieszankę stylów i dźwięków wykonaną z głęboką miłością do tradycji, noszącą znamię współczesności.