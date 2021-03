Trening w domu - od czego zacząć ćwiczenia?

Trening w domu jest doskonałą alternatywą dla siłowni. Pozwoli osiągnąć podobne rezultaty bez dodatkowych kosztów. Jest jednak kilka czynników, które musimy uwzględnić takich jak rozgrzewka, zbilansowana dieta oraz regeneracja. Dodatkowo warto zadbać o wygodę i swobodę ruchów, aby nie nabawić się kontuzji i urazów. Na co zwrócić uwagę przy kompletowaniu stroju sportowego zanim rozpoczniemy przygodę z ćwiczeniami w domu? Podpowiadamy.

Korzyści jakie daje trenowanie w domu

Ćwiczenia w domu mogą przynieść wiele korzyści, jeśli odpowiednio podejdziemy do tematu ułożenia planu treningowego. Ma być on dostosowany do naszych możliwości kondycyjnych oraz stanu zdrowia. Wśród dobrodziejstw jakie niesie, warto wymienić: wzmocnienie wydajności, zgubienie tkanki tłuszczowej, poprawę sprawności, masy mięśniowej oraz zdrowia. Ćwiczenia dostarczają także solidną dawkę endorfin, stąd też możemy być pewni, że nasze samopoczucie na pewno na nich mocno zyska.

Trening w domu - od czego zacząć?

Na początku należy zadać sobie pytanie pt. czy mam w sobie tyle samodyscypliny, żeby móc trenować samodzielnie w domu. Jeśli nie, to warto popracować nad motywacją i wyznaczyć sobie cel. Może to być np. poprawa sylwetki, wzmocnienie mięśni, popracowanie nad kondycją, czy też po prostu polepszenie samopoczucia. Jeśli zadbamy o regularność ćwiczeń, wówczas jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkie te założenia. Wystarczy duża dawka motywacji i wiara w sukces.

Bardzo ważnym czynnikiem na drodze do rozpoczęcia treningu jest skompletowanie odpowiedniego i wygodnego stroju. Pamiętajmy, że jego jakość ma ogromne znaczenie. Inwestując w kiepskie produkty, ze słabych materiałów, możemy osiągnąć efekty odwrotne do zamierzonych.

Odzież sportowa damska: legginsy, biustonosze sportowe, spodnie i bluzy dresowe, to ubrania bez których nie warto rozpoczynać ćwiczeń. Dobry sportowy stanik, T-shirty i topy wykonane z delikatnej, szybkoschnącej dzianiny, to must have w szafie każdej kobiety. Ta sama kwestia dotyczy mężczyzn, którzy powinni wybierać odzież sportową wykonaną z wysoko oddychających materiałów. Pamiętajmy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej sięgają po wygodne dresy, które zapewniają swobodę ruchu. Wśród spodni dresowych damskich, na które warto zwrócić uwagę znajdują się spodnie dresowe Belle od firmy Carpatree. Nie ograniczają ruchu i stanowią połączenie wygody z niebanalnym sportowym lookiem. Wykorzystasz je nie tylko, podczas intensywnych ćwiczeń w domu, ale też do codziennych stylizacji. Bardzo dobrze prezentują się na każdym rodzaju sylwetki, głównie dzięki zastosowaniu wysokiego stanu, szerokiego pasa w talii oraz zwężanych nogawek.

Kolejna kwestia, to skompletowanie sprzętu, w zależności od tego, jakie efekty chcemy osiągnąć. W większości przypadków wystarczą, hantle, gryf, dobrej jakości mata czy drążek. Pozwolą one na robienie niemalże wszystkich ćwiczeń, które mogą być wykonywane na siłowni. Alternatywą dla tych, którzy nie chcą, inwestować w sprzęt mogą być np. butelki z wodą, kijek od miotły, wypełniony plecak. Ciekawym rozwiązaniem dla treningów cardio, wykroków, ćwiczeń na stepie będzie wykorzystanie schodów - na wiosnę w plenerze, a zimą na klatce schodowej.

Kolejny bardzo ważny krok, to dopasowanie planu treningowego do swoich indywidualnych predyspozycji. Najważniejsze jest to, aby się nie forsować, a mierzyć siły na zamiary. Przed rozpoczęciem ćwiczeń niezbędna jest także odpowiednio dobrana rozgrzewka. Bez niej możemy w łatwy sposób nabawić się kontuzji.

Czy wybór dobrej jakości odzieży sportowej jest naprawdę tak istotny?

Rozpoczynając przygodę z treningami powinniśmy skupić się na wyznaczaniu sobie celów. Aby jednak nasze plany miały realne przełożenie na rzeczywistość, to ćwiczenia powinny być wykonywane w sposób prawidłowy. I tu pojawia się kwestia dobrze dobranej odzieży sportowej. Ma ona realne przełożenie na jakość treningu. Ubrania sportowe, w tym m.in. dresy damskie, leginsy, topy czy t-shirty muszą być wykonane z wysokogatunkowych materiałów, które nie tylko zapewnią swobodę ruchu, ale również pozwolą skórze oddychać. Tak dobrane ubrania nie tylko ochronią skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, ale dzięki temu, że są przewiewne i wykazują właściwości antybakteryjne, skutecznie zapobiegną rozwojowi bakterii wręcz uwielbiających osadzanie się na przepoconej odzieży.

Wśród producentów odzieży sportowej, którego wyróżnia bardzo dobra jakość i niebanalny design, warto wymienić polską firmę Carpatree. Jest to jeden potentatów w branży firm tworzących odzież fitness. Marka z powodzeniem działa na rynku od 2016 roku i nieustannie poszerza swoje portfolio. Jej rozwój jest niezwykle dynamiczny. Niewątpliwie wpływa na to wysoka jakość ubrań, które testują i doceniają sami zainteresowani - sportowcy.

Jednym ze znaków rozpoznawczych marki jest kolor, zawsze intensywny i co istotne, odporny na płowienie. Zapewnia on solidny zastrzyk energii do działania. Carpatree to synonim wygody i komfortu, które idą w parze z najwyższą jakością materiałów. Dedykowana jest różnym sylwetkom. Co ważne, marka nie stoi w miejscu, a nieustannie szuka nowych rozwiązań ustawiając konkurencji bardzo wysoką poprzeczkę. Odzież, którą oferuje idealnie wpisze się w potrzeby zarówno treningów wykonywanych w domu, jak również na siłowni czy na dworze. W ofercie znajdziemy legginsy, t-shirty, biustonosze sportowe, bluzy i spodnie dresowe.