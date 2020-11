Trybson - wojownik czy "celebryta"?

Od „Warsaw Shore” do klatki

Popularność Trybsona wynika z jego udziału w „Warsaw Shore” – reality show, emitowanym w MTV. Mogliśmy poznać go tam jako miłośnika dobrej zabawy i… pięknych kobiet. Z jedną z nich, Elizą, stworzył związek, którego owocami są 2 córeczki – Victoria i Kornelia. I to właśnie założenie rodziny było jedną z przyczyn, w wyniku których celebryta zmienił się w profesjonalistę . Sam zresztą podkreśla, że swoją dotychczasową karierę sportową zawdzięcza rodzinie i Bogu.

Karierę „fightera” Trybson rozpoczął w 2015 roku, kiedy to szybko pokonał Łukasza Stojanowskiego. Później nie było tak kolorowo – Trybała, poza dwoma zwycięstwami, zaliczył 3 porażki, ale od marca 2019 roku kontynuuje passę 3 wygranych – szybko poddał między innymi Marcina Najmana. Podobno ma zamiar ją przedłużyć i dlatego bardzo ostro przygotowuje się do kolejnego pojedynku.

Czas na prawdziwy test

O tym, czy Trybson (6-3, 6 KO) na dobre przeistoczył się z celebryty w wojownika, przekonamy się już 28 listopada na gali FEN 31. Będzie to jego debiut w tej federacji i zmierzy się w nim z doświadczonym Łukaszem Borowskim (4-8, 2 KO) – panowie nie szczędzą sobie „uprzejmości” i obaj są pewni wygranej.

Zła krew między fighterami oraz wiele innych ciekawych pojedynków na FEN 31 to dobra zachęta, by obejrzeć galę. Dostęp do niej w formacie PPV możesz zakupić w tym miejscu.