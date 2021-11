"we’re friends, right?" – Karin Ann prezentuje nowy singiel i teledysk wyreżyserowany przez Simone Bozelli, twórcę klipu Måneskin.

"Wyreżyserowałem teledysk IWBYS (I Wanna Be Your Slave) dla Måneskin. To była dla mnie wielka szansa, ponieważ oni, oprócz tego, że są niezwykłymi artystami, dali mi szansę stworzenia czegoś wyjątkowego. Czegoś, co wizualnie było spójne z ich gustem. Podobnie było z Karin Ann. W tym przypadku pomysł wyszedł od niej, a ja mogłem tylko powiedzieć "Ok. Zróbmy to." Rzeczą, którą najbardziej cenię w niej i jej ekipie, to ogromny szacunek i zaufanie, jakim darzyła moje zaplecze na planie. Nawet jeśli to był jej pomysł, pozwoliła mi go zrealizować wizualnie po mojemu."