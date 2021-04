Wielkie emocje w małych pudełkach!

Gra podzielona jest na 3 etapy. Pierwszy wykorzystuje umiejętność kojarzenia – na przykład słoń może skojarzyć się z trąbką. Drugi etap opiera się na wyobraźni – polega na wymyśleniu krótkiej historyjki łączącej pozornie niepasujące rysunki, na przykład trąbkę i filiżankę. A trzeci etap sprawdzi waszą pamięć – będzie trzeba przypomnieć sobie, co było na karcie z pierwszego etapu, która skojarzyła wam się z trąbką. Pamiętacie co to było? Oczywiście słoń! Świetnie, ale czy zapamiętacie 20 takich kart?