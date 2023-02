Wirtualna Polska Partnerem Medialnym K-Pop Stars Festival 2023

K- pop to określenie, dosłownie podbijającej świat, popowej muzyki koreańskiej. Jest to mozaika stylów muzycznych od klasycznego pop i disco, poprzez electro pop, trap aż do hip hopu. Wszystko to w wykonaniu wielkich gwiazd gatunku już w lipcu będzie zobaczyć w Warszawie na jednym z największych w Europie festiwali- K-POP STARS FESTIVAL 2023. Impreza odbędzie się w dniach 7-9 lipca 2023 na płycie lotniska na Bemowie. Wirtualna Polska została Partnerem Medialny wydarzenia.