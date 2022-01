7 rzeczy, których nie wiecie o koronie baletu! The Royal Moscow Ballet niebawem w Polsce

3. Od 50 do 80 kostiumów w jednym spektaklu!

Misterne kostiumy to nieodłączna część baletowych przedstawień, która nadaje spektaklom niepowtarzalnego, magicznego klimatu. Niektórzy widzowie przyznają nawet, że na balet wybierają się nie tylko dla samego tańca, ale i po to by podziwiać sceniczne kreacje! Dlatego aż tyle z nich - od 50 do 80 strojów - jest wykorzystywane na każdym spektaklu The Royal Moscow Ballet!