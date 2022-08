Festiwal Warszawa Singera dopiero na półmetku – co jeszcze warto zobaczyć

"Pif paf in piach" tylko raz

W rocznicę wybuchu II wojny światowej, w Reducie Banku Polskiego odbędzie się performans "Pif paf in piach" według pomysłu i w reżyserii twórczyni i dyrektorki festiwalu Gołdy Tencer. To teatralne spotkanie z niezwykłymi postaciami warszawskiego getta w zakamarkach trzypiętrowego budynku Reduty Bankowej. – Warszawskie getto żyło. Warszawskie getto tańczyło. Warszawskie getto się śmiało. Zanim upomniała się o nie śmierć, pulsowało w nim życie, ludzkie namiętności i wola przetrwania. W żydowskiej dzielnicy działało około 60 teatrów, kabaretów, rewii, świetlic oraz kawiarni, restauracji, dających własny program artystyczny, w których ludzie starali się zapomnieć o codziennym koszmarze otaczającego świata. Tworzyli tam artyści, pisarze, poeci, muzycy, śpiewacy, grali aktorzy… Do najbardziej znanych należeli Władysław Szpilman, Jerzy Jurandot, Stefania Grodzieńska czy Wiera Gran, ale było też wielu, wielu innych… Poznajcie ich. Zabierzemy was na spacer po trzypiętrowym budynku Reduty Bankowej, w którego zakamarkach czają się niezwykłe postacie, cienie świata, który uległ Zagładzie – zaprasza Gołda Tencer. Przedstawienie z udziałem ponad 50 aktorów można zobaczyć tylko raz, właśnie podczas Festiwalu Warszawa Singera.