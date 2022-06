Kiefer Sutherland wystąpi w nowej kampanii reklamowej Plus500

Plus500 to również najszybciej rozwijająca się platforma transakcyjna w Wielkiej Brytanii w roku 2021. Najnowsze wyniki finansowe Plus500 za I kwartał 2022 r. wskazują na utrzymującą się dynamikę rozwoju firmy, której przychody wyniosły 270,9 mln USD, co oznacza wzrost o 68% w porównaniu ze 161,1 mln USD w IV kwartale 2021 r. W pierwszym kwartale firma odnotowała prawie 34 000 nowych klientów (dokonujących wpłaty po raz pierwszy) i ponad 175 0002 aktywnych klientów (dokonujących co najmniej jednej transakcji na prawdziwe pieniądze). Firma ogłosiła również niedawno przejęcie EZ Invest w Japonii i została pełnoprawnym członkiem giełd CME Group.