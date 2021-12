W Dolinie Charlotty ponownie będą rozbrzmiewać doskonałe dźwięki rocka.

MROZU

Mrozu to producent muzyczny, kompozytor, który łączy blues, soul i rock’and’roll. Zdobywca wielu muzycznych nagród, szturmem podbił listy przebojów, a hity takie jak "Nic do stracenia" czy "Jak nie my to kto", zna cała Polska. W 2014 roku Mrozu pokazał się jako ukształtowany artysta, który - platynową już - płytą "Rollercoaster" udowodnił, że wciąż ma talent do pisania chwytliwych piosenek. Z tego albumu pochodzą takie hity jak: "Rollercoaster", czy wykonany wspólnie z chórem Sound'n'Grace "Nic do stracenia", który okazał się najczęściej graną piosenką w radiach w 2014 roku.